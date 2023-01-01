Лучший хит (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

История о том, как знаменитая южнокорейская поп-звезда 90-х Ю Хен-джэ оказывается в будущем. «Лучший хит» — популярная дорама, 1 сезон смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



В 1993 году Ю Хен-джэ внезапно исчезает, и все считают его без вести пропавшим. Но на самом деле герой переместился в 2017 год и встретил новых друзей. Среди них — Ли Чжи Хун, стажер, который мечтает о сцене. Однако пока его путь к славе полон трудностей, даже родители не готовы поддержать его увлечение музыкой. Возможно, вместе герои смогут найти ответы на свои вопросы: как добиться популярности? как вернуться домой? и, главное, как при этом сохранить дружбу и любовь?



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