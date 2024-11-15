Лучший хит (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Ю Хён-джэ — айдол и участник популярной группы. У него куча поклонниц, и сам он регулярно поставляет поводы для слухов и скандалов. Ли Джи-хун занимается пением. Он притворяется, что готовится к экзамену на госслужащего, а на самом деле делает всё, чтобы стать айдолом.





