Лучший хит. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Лучший хит
1-й сезон
11-я серия

Лучший хит (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Choigoui hanbang
Комедии, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ю Хён-джэ — айдол и участник популярной группы. У него куча поклонниц, и сам он регулярно поставляет поводы для слухов и скандалов. Ли Джи-хун занимается пением. Он притворяется, что готовится к экзамену на госслужащего, а на самом деле делает всё, чтобы стать айдолом.


Сериал Лучший хит 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb