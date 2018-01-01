Биография

Юн Щи-юн — южнокорейский актер. Родился в Сунчхоне 26 сентября 1986 года. Настоящее имя — Юн Дон-гу. Окончил школу, где изучал конфуцианство и китайские иероглифы. Театральное образование получил в Университете Кёнги. Параллельно с учебой проходил стажировку в агентстве Taxi Entertainment. В кино дебютировал в 23 года, снявшись в сериале «Высокий удар!». Любимчиком зрителей Юн Щи-юна сделала главная роль в дораме «Король выпечки Ким Тхак-ку». Эта работа принесла ему множество наград, среди которых KBS Drama Awards и Korean Entertainment Culture Awards. В дальнейшем актер порадовал поклонников яркими образами в сериалах «Красавчик по соседству», «Зеркало ведьмы», «Самый лучший хит», «Уважаемый судья», «Наследный принц», «Настоящее прекрасно». В творческой биографии Щи-юна нашлось место и для работы на телевидении: в течение нескольких лет он был одним из ведущих шоу «Одна ночь и два дня».