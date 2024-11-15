WinkСериалыЛучший хит1-й сезон13-я серия
Лучший хит (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
9.22017, Choigoui hanbang
Комедия, Мелодрама16+
Сезоны и серии
- 16+72 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+74 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+69 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+66 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+59 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+64 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+62 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+66 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+70 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+65 мин
Лучший хит
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Ю Хён-джэ — айдол и участник популярной группы. У него куча поклонниц, и сам он регулярно поставляет поводы для слухов и скандалов. Ли Джи-хун занимается пением. Он притворяется, что готовится к экзамену на госслужащего, а на самом деле делает всё, чтобы стать айдолом.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЧТРежиссёр
Чха
Тхэ-хён
- ЮЩАктёр
Юн
Щи-юн
- ЛСАктриса
Ли
Сэ-ён
- КМАктёр
Ким
Мин-джэ
- ЧТАктёр
Чха
Тхэ-хён
- ЮСАктриса
Юн
Сон-ха
- ТХАктёр
Тон
Хён-бэ
- ЛДАктёр
Ли
Док-хва
- ХГАктёр
Хон
Гён-мин
- ЛЕАктриса
Лим
Е-джин
- ЧЫАктёр
Чха
Ын-у
- ЛГАктёр
Ли
Гван-су
- ЧХАктёр
Чан
Хёк
- ЧХАктриса
Чхве
Хва-джон
- ПАктриса
Пона
- ЛХАктриса
Ли
Хан-со
- ДАктёр
Дефконн
- ЛДАктриса
Ли
Джон-мин
- КСАктёр
Ким
Сын-хён
- SАктёр
Shorry
- ЧГАктёр
Чхве
Гвон
- ЛЁСценарист
Ли
Ён-чхоль