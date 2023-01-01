Хороший партнер (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

Сюжет

«Хороший партнер» — дорама о двух адвокатах, которые должны найти общий язык, несмотря на разные подходы к работе и жизни. Новый южнокорейский сериал доступен в онлайн-кинотеатре Wink в русской озвучке.



Ча Ын Ген, опытный и известный адвокат по бракоразводным делам, привыкла держать эмоции под контролем и работать исключительно по правилам. Ее новая коллега — молодой адвокат Хан Ю Ри. Девушка полна энтузиазма, но ее часто подводят эмоции и недостаток опыта. Сюжет строится вокруг их профессиональных и личных конфликтов. Дела, за которое они берутся, полны драмы. За каждым бракоразводным процессом скрывается сложная история отношений, а за юридическими спорами — разбитые мечты и попытки сохранить достоинство.



Смогут ли коллеги сработаться и понять друг друга? «Хороший партнер» — смотреть дораму можно на Wink в хорошем качестве. Это история не только о юриспруденции, но и о поиске равновесия между профессионализмом и человечностью.



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