Хороший партнер 1 сезон смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающая дорама о двух очень разных адвокатах, которым предстоит стать командой. Новый южнокорейский сериал «Хороший партнер» смотреть онлайн 1 сезон можно на Wink уже сейчас!



Ча Ын Ген — звездный адвокат с 17-летним стажем, который занимается бракоразводными делами. Она привыкла к жесткому подходу: интересы компании для нее всегда на перв�ом месте, а чувства клиента — не главная забота. Прямолинейная и энергичная, она безупречно выполняет свою работу. Ее новая коллега, Хан Ю Ри, — начинающий адвокат, впервые сталкивается с разводом. Ее острое чувство справедливости и эмоциональность приводят к постоянным спорам с Ын Ген. Ю Ри верит, что адвокат должен защищать правду, что идет вразрез с принципами старшей коллеги. На протяжении 16 серий героини берутся за сложные дела, пытаются найти общий язык и стать действительно хорошими партнерами.



«Хороший партнер» — дорама о том, что порой даже самые разные люди могут стать отличной командой. Не пропустите — смотреть сериал можно на Wink в хорошем качестве!



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