Хороший партнер. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Хороший партнер
1-й сезон
5-я серия
8.92024, Gut pateuneo
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Хороший партнер (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Две юристки по разводам — ветеранша с 17-летним опытом и новенькая — начинают работать вместе и спорят по любому поводу.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb