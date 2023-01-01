Бандит, ставший старшеклассником (Сериал 2024 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+51 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+52 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+52 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+50 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+51 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+53 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+51 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Дорама-фэнтези с русской озвучкой о переселении душ и обмене телами. «Бандит, ставший старшеклассником» — смотреть сериал можно в онлайн-кинотеатре Wink.
История рассказывает о 47-летнем гангстере, который, несмотря на свои достижения в криминальном мире, не может похвастаться образованием. Однажды он замечает подростка-старшеклассника, который хочет свести счеты с жизнью. Главный герой пытается спасти ребенка, но вместо этого переселяется в его тело. Тогда гангстер решает выяснить, что довело парня до такого состояния. В поисках виновных герой сталкивается с обычной школьной жизнью, которая местами оказывается куда сложнее криминальных разборок.
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