Бандит, ставший старшеклассником (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

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Дорама-фэнтези с русской озвучкой о переселении душ и обмене телами. «Бандит, ставший старшеклассником» — смотреть сериал можно в онлайн-кинотеатре Wink.



История рассказывает о 47-летнем гангстере, который, несмотря на свои достижения в криминальном мире, не может похвастаться образованием. Однажды он замечает подростка-старшеклассника, который хочет свести счеты с жизнью. Главный герой пытается спасти ребенка, но вместо этого переселяется в его тело. Тогда гангстер решает выяснить, что довело парня до такого состояния. В поисках виновных герой сталкивается с обычной школьной жизнью, которая местами оказывается куда сложнее криминальных разборок.



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