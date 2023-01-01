Выше нос! (сериал, 2015) смотреть онлайн

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Что важнее в школьной жизни — получать хорошие оценки и поступить в лучший вуз страны или следовать своей мечте? «Выше нос!» — сериал 2015 года как раз об этом!



Кан Ен Ду учится в пафосной школе для богачей, где главным достижением остаются оценки и поступление в крутой университет. К сожалению, у героини нет особой способности к учебе — в рейтинге она всего лишь на 196-м месте из 200, зато девушка хорошо танцует и у нее доброе сердце. Кан Ен Ду возглавляет танцевальный клуб таких же неудачников в учебе «The Real King», а их главными соперниками становятся отличники и богатенькие мальчики и девочки из клуба «Белые тигры». Казалось бы, между ними ничего общего и куча конфликтов, но директор школы решает объединить ребят, чтобы они поборолись за первое место на конкурсе чирлидеров.



Пока Кан Ен Ду занята новой задачей, в нее влюбляется первый ученик школы и даже его лучший друг… Кому отдаст предпочтение Кан Ен Ду, и получится ли у школьников занять первое место на соревнованиях? Дорама «Выше нос!» 2015 — спешите смотреть в онлайн-кинотеатре Wink!





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