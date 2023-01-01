Выше нос! (сериал, 2015) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+57 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+57 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Что важнее в школьной жизни — получать хорошие оценки и поступить в лучший вуз страны или следовать своей мечте? «Выше нос!» — сериал 2015 года как раз об этом!
Кан Ен Ду учится в пафосной школе для богачей, где главным достижением остаются оценки и поступление в крутой университет. К сожалению, у героини нет особой способности к учебе — в рейтинге она всего лишь на 196-м месте из 200, зато девушка хорошо танцует и у нее доброе сердце. Кан Ен Ду возглавляет танцевальный клуб таких же неудачников в учебе «The Real King», а их главными соперниками становятся отличники и богатенькие мальчики и девочки из клуба «Белые тигры». Казалось бы, между ними ничего общего и куча конфликтов, но директор школы решает объединить ребят, чтобы они поборолись за первое место на конкурсе чирлидеров.
Пока Кан Ен Ду занята новой задачей, в нее влюбляется первый ученик школы и даже его лучший друг… Кому отдаст предпочтение Кан Ен Ду, и получится ли у школьников занять первое место на соревнованиях? Дорама «Выше нос!» 2015 — спешите смотреть в онлайн-кинотеатре Wink!
Все сезоны сериала Выше нос! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
- ЛЫРежиссёр
Ли
Ын-джин
- КДРежиссёр
Ким
Джон-хён
- ЧЫАктриса
Чон
Ын-джи
- Актёр
Ли
Вон-гын
- ЧСАктриса
Чхэ
Су-бин
- ЧСАктёр
Чи
Су
- ЧХАктёр
Чха
Хаг-ён
- КДАктёр
Ким
Джи-сок
- ЛМАктриса
Ли
Ми-до
- КМАктриса
Кан
Мин-а
- ЩДАктёр
Щин
Джэ-ха
- ИГАктёр
Ин
Гё-джин
- ЧДАктёр
Чхве
Дон-мун
- КСАктриса
Ко
Су-хи
- КХАктриса
Киль
Хэ-ён
- КЁАктриса
Ким
Ё-джин
- ПХАктриса
Пак
Хэ-ми
- ПЮАктриса
Пак
Ю-на
- КМАктёр
Ким
Мин-хо
- ЧВАктёр
Чо
Вон-хи
- ЧЧСценарист
Чон
Чхан-ми
- ЮССценарист
Юн
Су-джон