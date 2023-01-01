Выше нос! (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

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Школьная драма про чирдидинг с оптимистичным настроем — дорама «Выше нос!» 1 сезон в онлайн-кинотеатре Wink!



Кан Ен Ду — отличная девушка с сильным чувством справедливости, честная и порядочная, но далеко не первая ученица школы. Зато она умеет собирать вокруг себя хороших людей — правда, таких же неудачников в учебе. Вместе они танцуют во внеучебном кружке и все бы ничего, если бы первые отличники школы и их родители не вставляли им палки в колеса. Однако вскоре им всем придется объединиться, ведь директор школы предлагает двум соперничающим танцевальным клубам школы принять участие в соревнованиях чирлидеров.



П�олучится ли у двоечников помириться с отличниками? А что, если между ними даже возникнет любовь? Спешите смотреть 1 сезон «Выше нос» (дорама 2015 года) в онлайн-кинотеатре Wink!





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