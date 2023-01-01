Выше нос!. Сезон 1
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Выше нос!
1-й сезон

Выше нос! (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.42015, Balchikhage gogo 12 серий
Мелодрамы, Комедии16+

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1-й сезон

Сюжет

Школьная драма про чирдидинг с оптимистичным настроем — дорама «Выше нос!» 1 сезон в онлайн-кинотеатре Wink!

Кан Ен Ду — отличная девушка с сильным чувством справедливости, честная и порядочная, но далеко не первая ученица школы. Зато она умеет собирать вокруг себя хороших людей — правда, таких же неудачников в учебе. Вместе они танцуют во внеучебном кружке и все бы ничего, если бы первые отличники школы и их родители не вставляли им палки в колеса. Однако вскоре им всем придется объединиться, ведь директор школы предлагает двум соперничающим танцевальным клубам школы принять участие в соревнованиях чирлидеров.

Получится ли у двоечников помириться с отличниками? А что, если между ними даже возникнет любовь? Спешите смотреть 1 сезон «Выше нос» (дорама 2015 года) в онлайн-кинотеатре Wink!

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7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выше нос!»

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