Выше нос! (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+57 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+58 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+57 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Выше нос!
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Школьная драма про чирдидинг с оптимистичным настроем — дорама «Выше нос!» 1 сезон в онлайн-кинотеатре Wink!
Кан Ен Ду — отличная девушка с сильным чувством справедливости, честная и порядочная, но далеко не первая ученица школы. Зато она умеет собирать вокруг себя хороших людей — правда, таких же неудачников в учебе. Вместе они танцуют во внеучебном кружке и все бы ничего, если бы первые отличники школы и их родители не вставляли им палки в колеса. Однако вскоре им всем придется объединиться, ведь директор школы предлагает двум соперничающим танцевальным клубам школы принять участие в соревнованиях чирлидеров.
П�олучится ли у двоечников помириться с отличниками? А что, если между ними даже возникнет любовь? Спешите смотреть 1 сезон «Выше нос» (дорама 2015 года) в онлайн-кинотеатре Wink!
Сериал Выше нос! 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
- ЛЫРежиссёр
Ли
Ын-джин
- КДРежиссёр
Ким
Джон-хён
- ЧЫАктриса
Чон
Ын-джи
- Актёр
Ли
Вон-гын
- ЧСАктриса
Чхэ
Су-бин
- ЧСАктёр
Чи
Су
- ЧХАктёр
Чха
Хаг-ён
- КДАктёр
Ким
Джи-сок
- ЛМАктриса
Ли
Ми-до
- КМАктриса
Кан
Мин-а
- ЩДАктёр
Щин
Джэ-ха
- ИГАктёр
Ин
Гё-джин
- ЧДАктёр
Чхве
Дон-мун
- КСАктриса
Ко
Су-хи
- КХАктриса
Киль
Хэ-ён
- КЁАктриса
Ким
Ё-джин
- ПХАктриса
Пак
Хэ-ми
- ПЮАктриса
Пак
Ю-на
- КМАктёр
Ким
Мин-хо
- ЧВАктёр
Чо
Вон-хи
- ЧЧСцена�рист
Чон
Чхан-ми
- ЮССценарист
Юн
Су-джон