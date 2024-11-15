Выше нос! (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.42015, Balchikhage gogo
Мелодрама, Комедия16+
Сезоны и серии
О сериале
Чтобы помочь талантливой школьнице Квон Су-а поступить в один из самых престижных университетов США и вступить в Лигу плюща, чирлидинг-клубам «Белые тигры» и «Настоящие короли» необходимо заключить союз. На первый взгляд — благородный поступок ради красивой девушки. Однако у лидеров клубов свои тайные мотивы.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛЫРежиссёр
Ли
Ын-джин
- КДРежиссёр
Ким
Джон-хён
- ЧЫАктриса
Чон
Ын-джи
- Актёр
Ли
Вон-гын
- ЧСАктриса
Чхэ
Су-бин
- ЧСАктёр
Чи
Су
- ЧХАктёр
Чха
Хаг-ён
- КДАктёр
Ким
Джи-сок
- ЛМАктриса
Ли
Ми-до
- КМАктриса
Кан
Мин-а
- ЩДАктёр
Щин
Джэ-ха
- ИГАктёр
Ин
Гё-джин
- ЧДАктёр
Чхве
Дон-мун
- КСАктриса
Ко
Су-хи
- КХАктриса
Киль
Хэ-ён
- КЁАктриса
Ким
Ё-джин
- ПХАктриса
Пак
Хэ-ми
- ПЮАктриса
Пак
Ю-на
- КМАктёр
Ким
Мин-хо
- ЧВАктёр
Чо
Вон-хи
- ЧЧСценарист
Чон
Чхан-ми
- ЮССценарист
Юн
Су-джон