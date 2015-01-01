Выше нос!. Сезон 1. Серия 9
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Выше нос!
1-й сезон
9-я серия

Выше нос! (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

9.42015, Balchikhage gogo
Мелодрамы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чтобы помочь талантливой школьнице Квон Су-а поступить в один из самых престижных университетов США и вступить в Лигу плюща, чирлидинг-клубам «Белые тигры» и «Настоящие короли» необходимо заключить союз. На первый взгляд — благородный поступок ради красивой девушки. Однако у лидеров клубов свои тайные мотивы.


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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выше нос!»

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