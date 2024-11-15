Выше нос! (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Выше нос!. Сезон 1. Серия 1
9.42015, Balchikhage gogo
Мелодрама, Комедия16+

Чтобы помочь талантливой школьнице Квон Су-а поступить в один из самых престижных университетов США и вступить в Лигу плюща, чирлидинг-клубам «Белые тигры» и «Настоящие короли» необходимо заключить союз. На первый взгляд — благородный поступок ради красивой девушки. Однако у лидеров клубов свои тайные мотивы.


Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выше нос!»