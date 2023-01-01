Снова двадцать (сериал, 2015) смотреть онлайн

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Корейская мелодрама о превратностях судьбы и исполнении заветных желаний. «Снова двадцать», сериал 2015 года, доступен по подписке в онлайн-кинотеатре Wink.



Ха Но-ра — 38-летняя заботливая мать и верная супруга. В школе она хотела стать известной танцовщицей, но в 19 лет встретила будущего мужа. В итоге приоритет с танцев сменился на семью. Ее сын вырос и поступил в колледж, и Но-ра задумывается об упущенных возможностях. Она пробует снова начать учиться, но это решение оборачивается для нее не только возвращением к мечте, но и встречей с прошлым.



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