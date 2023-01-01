Снова двадцать
Wink
Сериалы
Снова двадцать

Снова двадцать (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Dubeonjjae seumusal 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Корейская мелодрама о превратностях судьбы и исполнении заветных желаний. «Снова двадцать», сериал 2015 года, доступен по подписке в онлайн-кинотеатре Wink.

Ха Но-ра — 38-летняя заботливая мать и верная супруга. В школе она хотела стать известной танцовщицей, но в 19 лет встретила будущего мужа. В итоге приоритет с танцев сменился на семью. Ее сын вырос и поступил в колледж, и Но-ра задумывается об упущенных возможностях. Она пробует снова начать учиться, но это решение оборачивается для нее не только возвращением к мечте, но и встречей с прошлым.

Сможет ли Ха Но-ра осуществить давнюю мечту и при этом сохранить семью? Узнаете в дораме «Снова двадцать» 2015 года — смотреть сериал онлайн можно на видеосервисе Wink.

Все сезоны сериала Снова двадцать смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снова двадцать»

Всё