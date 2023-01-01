Снова двадцать (сериал, 2015) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+64 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Корейская мелодрама о превратностях судьбы и исполнении заветных желаний. «Снова двадцать», сериал 2015 года, доступен по подписке в онлайн-кинотеатре Wink.
Ха Но-ра — 38-летняя заботливая мать и верная супруга. В школе она хотела стать известной танцовщицей, но в 19 лет встретила будущего мужа. В итоге приоритет с танцев сменился на семью. Ее сын вырос и поступил в колледж, и Но-ра задумывается об упущенных возможностях. Она пробует снова начать учиться, но это решение оборачивается для нее не только возвращением к мечте, но и встречей с прошлым.
Сможет ли Ха Но-ра осуществить давнюю мечту и при этом сохранить семью? Узнаете в дораме «Снова двадцать» 2015 года — смотреть сериал онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
- КХРежиссёр
Ким
Хён-щик
- ЧДАктриса
Чхве
Джи-у
- ЛСАктёр
Ли
Сан-юн
- ЧВАктёр
Чхве
Вон-ён
- КМАктёр
Ким
Мин-джэ
- СНАктриса
Сон
На-ын
- ЧСАктриса
Чон
Су-ён
- ПХАктриса
Пан
Хё-джон
- ЧЮАктриса
Чхве
Юн-со
- ПХАктриса
Пак
Хё-джу
- НЁАктёр
Но
Ён-хак
- ЧГАктриса
Чин
Ги-джу
- КГАктёр
Ким
Ган-хён
- ЛСАктриса
Лим
Сэ-джу
- СХАктёр
Со
Хан-гёль
- ЧХАктриса
Чи
Ха-юн
- ХСАктриса
Хан
Сон-ён
- ХСАктриса
Ха
Сын-ни
- ЛЮАктёр
Ли
Ю-джин
- ЮДАктёр
Ю
Джун-хон
- ЧДАктёр
Чон
Ду-гём
- СХСценарист
Со
Хён-гён