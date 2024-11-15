Снова двадцать. Сезон 1. Серия 16
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Снова двадцать
1-й сезон
16-я серия

Снова двадцать (сериал, 2015) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

9.12015, Dubeonjjae seumusal
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В старшей школе Ха Но-ра мечтала стать танцовщицей, но в 19 лет встретила своего будущего мужа. У них родился ребёнок, и семья стала главным приоритетом в жизни. В надежде стать примерной женой и матерью Но-ра поступает в колледж. Её принимают в то же учебное заведение, что и сына, а преподавателем театрального искусства у женщины становится Ча Хён-сок, который был её первой любовью в старшей школе.


Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снова двадцать»