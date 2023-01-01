Снова двадцать (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Снова двадцать
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Снова двадцать
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Снова двадцать
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Снова двадцать
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+64 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Дорама о том, как важно не отказываться от своей мечты. Смотрите первый сезон сериала «Снова двадцать» 2015 года онлайн на видеосервисе Wink.
В первом сезоне мы знакомимся с главной героиней — 38-летней женщиной по имени Ха Но-ра. Она заботливая и любящая мать и супруга, но иногда она жалеет, что не смогла реализовать мечту стать танцовщицей, поскольку рано вышла замуж. Когда ее сын поступает в колледж, Ха Но-ра задумывается о своей жизни и пробует вернуться на учебу. Женщина поступает в учебное заведение, но есть два нюанса: там же учится ее сын, а театральное искусство преподает Ча Хен-сок — ее первая любовь.
Хотите узнать, сможет ли Ха Но-ра исполнить мечту и не потерять то, что ей дорого? Тогда не пропустите первый сезон дорамы «Снова двадцать» — сериал доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Сериал Снова двадцать 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
- КХРежиссёр
Ким
Хён-щик
- ЧДАктриса
Чхве
Джи-у
- ЛСАктёр
Ли
Сан-юн
- ЧВАктёр
Чхве
Вон-ён
- КМАктёр
Ким
Мин-джэ
- СНАктриса
Сон
На-ын
- ЧСАктриса
Чон
Су-ён
- ПХАктриса
Пан
Хё-джон
- ЧЮАктриса
Чхве
Юн-с�о
- ПХАктриса
Пак
Хё-джу
- НЁАктёр
Но
Ён-хак
- ЧГАктриса
Чин
Ги-джу
- КГАктёр
Ким
Ган-хён
- ЛСАктриса
Лим
Сэ-джу
- СХАктёр
Со
Хан-гёль
- ЧХАктриса
Чи
Ха-юн
- ХСАктриса
Хан
Сон-ён
- ХСАктриса
Ха
Сын-ни
- ЛЮАктёр
Ли
Ю-джин
- ЮДАктёр
Ю
Джун-хон
- ЧДАктёр
Чон
Ду-гём
- СХСценарист
Со
Хён-гён