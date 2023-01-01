Снова двадцать (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

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Дорама о том, как важно не отказываться от своей мечты. Смотрите первый сезон сериала «Снова двадцать» 2015 года онлайн на видеосервисе Wink.



В первом сезоне мы знакомимся с главной героиней — 38-летней женщиной по имени Ха Но-ра. Она заботливая и любящая мать и супруга, но иногда она жалеет, что не смогла реализовать мечту стать танцовщицей, поскольку рано вышла замуж. Когда ее сын поступает в колледж, Ха Но-ра задумывается о своей жизни и пробует вернуться на учебу. Женщина поступает в учебное заведение, но есть два нюанса: там же учится ее сын, а театральное искусство преподает Ча Хен-сок — ее первая любовь.



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