WinkСериалыСнова двадцать1-й сезон10-я серия
Снова двадцать (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
9.12015, Dubeonjjae seumusal
Мелодрама16+
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+64 мин
Снова двадцать
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
В старшей школе Ха Но-ра мечтала стать танцовщицей, но в 19 лет встретила своего будущего мужа. У них родился ребёнок, и семья стала главным приоритетом в жизни. В надежде стать примерной женой и матерью Но-ра поступает в колледж. Её принимают в то же учебное заведение, что и сына, а преподавателем театрального искусства у женщины становится Ча Хён-сок, который был её первой любовью в старшей школе.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КХРежиссёр
Ким
Хён-щик
- ЧДАктриса
Чхве
Джи-у
- ЛСАктёр
Ли
Сан-юн
- ЧВАктёр
Чхве
Вон-ён
- КМАктёр
Ким
Мин-джэ
- СНАктриса
Сон
На-ын
- ЧСАктриса
Чон
Су-ён
- ПХАктриса
Пан
Хё-джон
- ЧЮАктриса
Чхве
Юн-со
- ПХАктриса
Пак
Хё-джу
- НЁАктёр
Но
Ён-хак
- ЧГАктриса
Чин
Ги-джу
- КГАктёр
Ким
Ган-хён
- ЛСАктриса
Лим
Сэ-джу
- СХАктёр
Со
Хан-гёль
- ЧХАктриса
Чи
Ха-юн
- ХСАктриса
Хан
Сон-ён
- ХСАктриса
Ха
Сын-ни
- ЛЮАктёр
Ли
Ю-джин
- ЮДАктёр
Ю
Джун-хон
- ЧДАктёр
Чон
Ду-гём
- СХСценарист
Со
Хён-гён