В старшей школе Ха Но-ра мечтала стать танцовщицей, но в 19 лет встретила своего будущего мужа. У них родился ребёнок, и семья стала главным приоритетом в жизни. В надежде стать примерной женой и матерью Но-ра поступает в колледж. Её принимают в то же учебное заведение, что и сына, а преподавателем театрального искусства у женщины становится Ча Хён-сок, который был её первой любовью в старшей школе.





