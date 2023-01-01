Особенности мелодрамы (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Три подруги сталкиваются с личными драмами и трудностями, но пытаются найти свое счастье. Дорама «Особенности мелодрамы» доступна на Wink: «Секс в большом городе» по-корейски.



В центре сюжета три талантливые женщины, каждая из которых погружена в мир производства дорам. Они сталкиваются с трудностями поиска баланса между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Режиссер независимого кино Ли Ын-джон преуспевает в карьере, но борется с семейными проблемами. Продюсер Хван Хан-джу пытается совместить роль мамы с высокими требованиями на работе, а сценарист Лим Джин-джу сталкивается с творческим кризисом и личными трагедиями.



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