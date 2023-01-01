Особенности мелодрамы (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Создательницы дорам пытаются отыскать счастье в личной жизни. Не пропустите южнокорейский сериал «Особенности мелодрамы»: 1 сезон заставит вас смеяться, сопереживать г�ероиням и наслаждаться потрясающей режиссурой.



В первом сезоне вы познакомитесь с тридцатилетними лучшими подругами, чьи жизни переплетаются в увлекательной истории. Лим Джин-джу — талантливый сценарист, которая занята работой над новым проектом и старается найти баланс между карьерой и личной жизнью. Ли Ын-джон — режиссер документальных фильмов, чей последний творческий успех не смог вытеснить семейные проблемы. Хван Хан-джу — продюсер дорам, которая балансирует между работой и материнством и стремится уделить время себе и своим подругам.



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