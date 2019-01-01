Особенности мелодрамы (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.12019, Melloga chejil
Комедии, Драмы16+
Сезоны и серии
- 16+62 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+61 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+65 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+66 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+64 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+66 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+62 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+65 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+65 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+66 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+63 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+67 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+74 мин
Особенности мелодрамы
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
История трёх лучших подруг, которым слегка за 30. Лим Джин-джу пишет сценарии к дорамам и иногда разговаривает с брендовой сумкой в витрине магазина; режиссёр независимых документалок Ли Ын-джон однажды снимает настоящий хит, а продюсер дорам и мать-одиночка Хван Хан-джу разрывается между работой и воспитанием сына.
Сериал Особенности мелодрамы 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
8.0 IMDb
- ЛБРежиссёр
Ли
Бён-хон
- КХРежиссёр
Ким
Хе-ён
- ЧУАктриса
Чхон
У-хи
- ЧЁАктриса
Чон
Ё-бин
- ХДАктриса
Хан
Джи-ын
- АДАктёр
Ан
Джэ-хон
- КМАктёр
Кон
Мён
- ЛЮАктёр
Ли
Ю-джин
- ХДАктёр
Хан
Джун-у
- ЛДАктриса
Ли
Джу-бин
- ЮДАктёр
Юн
Джи-он
- ПЧАктриса
Пэк
Чи-вон
- ЧСАктёр
Чон
Сын-гиль
- КЁАктриса
Ким
Ён-а
- ЛХАктёр
Ли
Хак-чу
- ЧСАктёр
Чин
Сон-гю
- ЛХАктриса
Ли
Ха-ни
- КДАктриса
Ким
До-ён
- ССАктёр
Сон
Сок-ку
- ХДАктёр
Хо
Джун-сок
- РААктриса
Рю
Абель
- ПСАктриса
Пэк
Су-хи
- ОСАктёр
О
Сын-юн
- ЛБСценарист
Ли
Бён-хон
- КЁСценарист
Ким
Ён-ён