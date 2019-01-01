Особенности мелодрамы. Сезон 1. Серия 5
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Особенности мелодрамы
1-й сезон
5-я серия

Особенности мелодрамы (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.12019, Melloga chejil
Комедии, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История трёх лучших подруг, которым слегка за 30. Лим Джин-джу пишет сценарии к дорамам и иногда разговаривает с брендовой сумкой в витрине магазина; режиссёр независимых документалок Ли Ын-джон однажды снимает настоящий хит, а продюсер дорам и мать-одиночка Хван Хан-джу разрывается между работой и воспитанием сына.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Особенности мелодрамы»

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