Особенности мелодрамы (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История трёх лучших подруг, которым слегка за 30. Лим Джин-джу пишет сценарии к дорамам и иногда разговаривает с брендовой сумкой в витрине магазина; режиссёр независимых документалок Ли Ын-джон однажды снимает настоящий хит, а продюсер дорам и мать-одиночка Хван Хан-джу разрывается между работой и воспитанием сына.



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