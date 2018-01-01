Фильмы про Париж
Увидеть Париж и умереть! Самый романтичный город мира на экране: от классики Франсуа Трюффо «Жюль и Джим» до волшебной истории любви в фильме «Русалка в Париже».
7.4
Путешественница во времени
2022, 115 мин
Бесплатно
8.7
Горизонт в огне
2021, 128 мин
7.4
Великая ирония
2023, 92 мин
8.3
Париж. Все включено
2023, 104 мин
7.9
Мое преступление
2023, 98 мин
Бесплатно
8.0
Все говорят, что я люблю тебя
1996, 96 мин
Бесплатно
7.3
Пассажиры ночи
2022, 101 мин
Бесплатно
7.6
Развод в стиле кунг-фу
2022, 93 мин
8.7
Ангел-А
2005, 87 мин
Бесплатно
8.3
Стейк от кутюр
2020, 87 мин
8.7
Амели
2001, 116 мин
8.0
Три цвета: Синий
1993, 91 мин
Бесплатно
6.8
Ирма Веп
1996, 91 мин
Бесплатно
7.3
Украденные поцелуи
1968, 87 мин
Бесплатно
7.8
Жюль и Джим
1962, 106 мин
Бесплатно
7.9
Русалка в Париже
2020, 98 мин
8.6
Хороший доктор
2019, 86 мин
6.8
Нотр-Дам
2019, 86 мин
Бесплатно
6.7
Одной волшебной ночью
2019, 83 мин
Бесплатно
8.6
Танцуй сердцем
2019, 103 мин
5.9
На Париж
2018, 91 мин
Бесплатно
8.9
Любовь от всех болезней
2014, 103 мин
8.3
Мадам
2016, 87 мин
8.6
Париж подождет
2017, 88 мин
Бесплатно
6.3
Персональный покупатель
2016, 101 мин
9.5
Кухня в Париже
2014, 102 мин
8.0
Мечтатели
2003, 109 мин
Бесплатно
9.3
Из Парижа с любовью
2009, 88 мин
Бесплатно