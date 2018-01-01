На Париж
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На Париж

На Париж (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

5.92018, На Париж
Исторический, Приключения91 мин18+

О фильме

Действие происходит в 1945 году. Майор Воронин попадает в госпиталь после ранения и уже там узнаeт, что война окончена, а впереди мирная жизнь. По выписке он подбивает трeх товарищей из родного полка на последнюю авантюру — марш-бросок до Парижа, где много доступных дам и развлечений.

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Страна
Россия
Жанр
Исторический, Приключения
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
1.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На Париж»