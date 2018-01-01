На Париж (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
5.92018, На Париж
Исторический, Приключения91 мин18+
О фильме
Действие происходит в 1945 году. Майор Воронин попадает в госпиталь после ранения и уже там узнаeт, что война окончена, а впереди мирная жизнь. По выписке он подбивает трeх товарищей из родного полка на последнюю авантюру — марш-бросок до Парижа, где много доступных дам и развлечений.
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СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
3.4 КиноПоиск
1.5 IMDb
- ССРежиссёр
Сергей
Саркисов
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актриса
Рената
Литвинова
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- МВАктёр
Максим
Важов
- ТКАктёр
Торнике
Квитатиани
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- Актёр
Александр
Рапопорт
- Сценарист
Станислав
Говорухин
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- СССценарист
Сергей
Саркисов
- ССПродюсер
Сергей
Саркисов
- АЖПродюсер
Александр
Жижневский
- РЮПродюсер
Рустам
Юсипов
- ВКПродюсер
Валерия
Колесник
- НВМонтажёр
Николай
Викторов
- ВКОператор
Владимир
Климов
- АВКомпозитор
Артем
Васильев