На Париж (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Действие происходит в 1945 году. Майор Воронин попадает в госпиталь после ранения и уже там узнаeт, что война окончена, а впереди мирная жизнь. По выписке он подбивает трeх товарищей из родного полка на последнюю авантюру — марш-бросок до Парижа, где много доступных дам и развлечений.



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