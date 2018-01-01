Wink
На Париж
Актёры и съёмочная группа фильма «На Париж»

Актёры и съёмочная группа фильма «На Париж»

Режиссёры

Сергей Саркисов

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Певцов

АктёрВоронин
Сергей Маковецкий

АктёрСтолетов
Рената Литвинова

Актрисамадам Рембо
Евгений Стычкин

АктёрСтержнёв
Фёдор Добронравов

АктёрЧмиль
Максим Важов

АктёрКлюквин
Торнике Квитатиани

АктёрКаха Бакрадзе
Игорь Золотовицкий

Актёрфранцуз
Кирилл Зайцев

АктёрЕлисеев
Александр Рапопорт

Актёрнемецкий генерал

Сценаристы

Станислав Говорухин

Сценарист
Сергей Ашкенази

Сценарист
Сергей Саркисов

Сценарист

Продюсеры

Сергей Саркисов

Продюсер
Александр Жижневский

Продюсер
Рустам Юсипов

Продюсер
Валерия Колесник

Продюсер

Монтажёры

Николай Викторов

Монтажёр

Операторы

Владимир Климов

Оператор

Композиторы

Артем Васильев

Композитор