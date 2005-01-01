Ангел-А (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
8.72005, Angel-A
Фэнтези, Драма87 мин18+
О фильме
28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок расплаты, он понимает, что шансов расплатиться - нет. И в полиции, и в американском посольстве ему отказывают в помощи.
Но вот, решив покончить с собой, он видит на мосту сногсшибательную красотку в очень маленьком черном платье, которая прыгает в Сену. Андре бросается за ней. Спасенная девушка обещает помочь Андре во всем: она придумывает удивительные способы добывать деньги и помогает решить проблемы с кредиторами. Но тут Андре начинает задаваться вопросом – почему эта восхитительная девушка так старается ради него?
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Люк
Бессон
- ЖДАктёр
Жамель
Деббуз
- РРАктриса
Рье
Расмуссен
- ЖМАктёр
Жильбер
Мелки
- СРАктёр
Серж
Рябукин
- АШАктёр
Аким
Шир
- ЭБАктёр
Эрик
Балье
- ЛПАктёр
Луис
Пора
- ВБАктриса
Венус
Бун
- ЖЖАктёр
Жером
Жесдон
- МБАктёр
Мишель
Белло
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МРХудожница
Мартина
Рапен
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- АЖКомпозитор
Аня
Жарбарек