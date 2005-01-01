Ангел-А (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок расплаты, он понимает, что шансов расплатиться - нет. И в полиции, и в американском посольстве ему отказывают в помощи.



Но вот, решив покончить с собой, он видит на мосту сногсшибательную красотку в очень маленьком черном платье, которая прыгает в Сену. Андре бросается за ней. Спасенная девушка обещает помочь Андре во всем: она придумывает удивительные способы добывать деньги и помогает решить проблемы с кредиторами. Но тут Андре начинает задаваться вопросом – почему эта восхитительная девушка так старается ради него?



