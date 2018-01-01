Фильмы про бои
MMA или бокс, карате или кунг-фу... не важно, какой вид единоборства они выбирают — важна лишь победа. Смотрите захватывающие дух фильмы о бескомпромиссных поединках.
9.3
Кулак ярости
1972, 101 мин
Бесплатно
9.4
Рэмбо: Первая кровь
1982, 89 мин
Бесплатно
9.0
Боец
2010, 110 мин
Бесплатно
9.5
Ип Ман 4: Финал
2019, 100 мин
9.2
Молодой мастер
1980, 101 мин
Бесплатно
8.8
Молодой мастер (в переводе Гоблина)
1980, 101 мин
9.4
Левша
2015, 118 мин
Бесплатно
8.8
Горец
1986, 111 мин
9.5
Ип Ман 3
2015, 100 мин
9.0
Сердце дракона
1985, 94 мин
Бесплатно
9.1
Наследие Ип Мана: Мастер Z
2018, 103 мин
7.7
Бронсон
2008, 88 мин
Бесплатно
9.2
Рэмбо: Первая кровь 2
1985, 91 мин
Бесплатно
9.1
Брюс Ли: Рождение Дракона
2016, 91 мин
Бесплатно
8.8
Новый кулак ярости
1976, 78 мин
Бесплатно
7.4
Реальный Рокки
2016, 92 мин
8.0
Октагон: Боец vs Рестлер
2020, 94 мин
8.5
Тройная угроза
2019, 91 мин
7.6
Дебошир
2018, 90 мин
8.9
Рэмбо 3
1988, 97 мин
Бесплатно
7.7
Каменная башка
2008, 91 мин
8.6
Кикбоксер возвращается
2018, 105 мин
7.3
Кулачные бои
2018, 79 мин
Бесплатно
8.4
Ип Ман: Мастер кунг-фу
2019, 80 мин
8.5
Конор МакГрегор: Ирландец
2020, 49 мин
Бесплатно
7.6
Манкимэн
2024, 116 мин
7.7
Пацан против всех
2023, 106 мин