Фильмы про бои
Wink
Все подборки
Фильмы про бои

Фильмы про бои

MMA или бокс, карате или кунг-фу... не важно, какой вид единоборства они выбирают — важна лишь победа. Смотрите захватывающие дух фильмы о бескомпромиссных поединках.

Фильмы
Постер к фильму Кулак ярости 1972
9.3

Кулак ярости

1972, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рэмбо: Первая кровь 1982
9.4

Рэмбо: Первая кровь

1982, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Боец 2010
9.0

Боец

2010, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ип Ман 4: Финал 2019
9.5

Ип Ман 4: Финал

2019, 100 мин
Постер к фильму Молодой мастер 1980
9.2

Молодой мастер

1980, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Молодой мастер (в переводе Гоблина) 1980
8.8

Молодой мастер (в переводе Гоблина)

1980, 101 мин
Постер к фильму Левша 2015
9.4

Левша

2015, 118 мин
Бесплатно
Постер к фильму Горец 1986
8.8

Горец

1986, 111 мин
Постер к фильму Ип Ман 3 2015
9.5

Ип Ман 3

2015, 100 мин
Постер к фильму Сердце дракона 1985
9.0

Сердце дракона

1985, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Наследие Ип Мана: Мастер Z 2018
9.1

Наследие Ип Мана: Мастер Z

2018, 103 мин
Постер к фильму Бронсон 2008
7.7

Бронсон

2008, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рэмбо: Первая кровь 2 1985
9.2

Рэмбо: Первая кровь 2

1985, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Брюс Ли: Рождение Дракона 2016
9.1

Брюс Ли: Рождение Дракона

2016, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Новый кулак ярости 1976
8.8

Новый кулак ярости

1976, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Реальный Рокки 2016
7.4

Реальный Рокки

2016, 92 мин
Постер к фильму Октагон: Боец vs Рестлер 2020
8.0

Октагон: Боец vs Рестлер

2020, 94 мин
Постер к фильму Тройная угроза 2019
8.5

Тройная угроза

2019, 91 мин
Постер к фильму Дебошир 2018
7.6

Дебошир

2018, 90 мин
Постер к фильму Рэмбо 3 1988
8.9

Рэмбо 3

1988, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Каменная башка 2008
7.7

Каменная башка

2008, 91 мин
Постер к фильму Кикбоксер возвращается 2018
8.6

Кикбоксер возвращается

2018, 105 мин
Постер к фильму Кулачные бои 2018
7.3

Кулачные бои

2018, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ип Ман: Мастер кунг-фу 2019
8.4

Ип Ман: Мастер кунг-фу

2019, 80 мин
Постер к фильму Конор МакГрегор: Ирландец 2020
8.5

Конор МакГрегор: Ирландец

2020, 49 мин
Бесплатно
Постер к фильму Манкимэн 2024
7.6

Манкимэн

2024, 116 мин
Постер к фильму Пацан против всех 2023
7.7

Пацан против всех

2023, 106 мин