Рэмбо 3
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Рэмбо 3

Рэмбо 3 (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

8.81988, Rambo III
Боевики, Приключения97 мин16+

Сюжет

Ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо, уставший от своих военных и гражданских подвигов, поселяется в буддистском монастыре. Однако долго пребывать в мире ему не приходится. Захвачен в плен его бывший командир, и Рэмбо отправляется его спасать, вступая в отчаянную и неравную схватку с противником.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рэмбо 3»

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