Биография

Кертвуд Смит — американский актер и продюсер. Родился в Нью Лисбоне 3 июля 1943 года. После окончания школы поступил в Стэнфордский университет, где получил степень магистра изящных искусств. Активно играл на сцене, принимал участие в постановках «Билли Бадд», «Восторг идиота», «Зеленеют сирени». Сегодня фильмография Кертвуда Смита насчитывает более 175 работ. Его можно встретить в картинах «Робокоп», «Прерванная жизнь», «Время убивать», «Увлечение», «Общество мертвых поэтов», в сериалах «Секретные материалы», «Патриот», «Доктор Хаус».