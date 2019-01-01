Ип Ман 4: Финал (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

1964 год. Уже немолодой Ип Ман узнаeт, что у него рак, а сына отчисляют из школы за очередную драку. Тут как раз Брюс Ли присылает учителю приглашение на чемпионат по карате и билет на самолeт в Штаты. Великий мастер отправляется в Сан-Франциско подыскать школу для сына и заодно посмотреть, как там живeт китайская диаспора. Выясняется, что в частные школы не берут без рекомендаций или крупных пожертвований, а местные мастера кунг-фу очень недовольны тем, что Брюс Ли обучает белых и занимается популяризацией этого боевого искусства. В это время один из его учеников, морпех США, пытается доказать начальству важность введения кунг-фу в программу армейской подготовки.



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