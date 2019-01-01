Ип Ман 4: Финал (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
1964 год. Уже немолодой Ип Ман узнаeт, что у него рак, а сына отчисляют из школы за очередную драку. Тут как раз Брюс Ли присылает учителю приглашение на чемпионат по карате и билет на самолeт в Штаты. Великий мастер отправляется в Сан-Франциско подыскать школу для сына и заодно посмотреть, как там живeт китайская диаспора. Выясняется, что в частные школы не берут без рекомендаций или крупных пожертвований, а местные мастера кунг-фу очень недовольны тем, что Брюс Ли обучает белых и занимается популяризацией этого боевого искусства. В это время один из его учеников, морпех США, пытается доказать начальству важность введения кунг-фу в программу армейской подготовки.
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Информация
Рейтинг
- УИРежиссёр
Уилсон
Ип
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ДЧАктёр
Дэнни
Чань
- УЮАктёр
У
Юэ
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ВУАктёр
Ванесс
У
- ДЛАктёр
Джим
Лю
- КЧАктёр
Кент
Чэн
- ПНАктёр
Пьер
Нго
- АВАктёр
Адриан
Вилер
- ККАктёр
Крис
Коллинз
- ЭВСценарист
Эдмонд
Вон
- ХФСценарист
Хироси
Фукадзава
- ЧТСценарист
Чан
Тай-Ли
- ДЛСценарист
Джилл
Люн
- ДЙПродюсер
Донни
Йен
- ГАПродюсер
Гай
Аллон
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- АЧОператор
Алан
Чэн
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи