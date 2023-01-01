Новый кулак ярости (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение культового боевика с Брюсом Ли, где вместо погибшего мастера солирует Джеки Чан. После трагической гибели инструктора Чэнь Чжэня и уничтожения его школы боевых искусств «Цзинъу» соратники покойного покидают Шанхай и переезжают на Тайвань. Среди них – невеста Чжэня Лиэр, мечтающая открыть на острове обновленную «Цзинъу». Так Лиэр и ее товарищи оказываются в круговороте интриг между тайваньскими школами боевых искусств, одной из которых руководит спонсируемый японцами предатель Линь Цзиньгуя. Он пытается заставить молодого воришку Луна работать на него, но тот отказывается и становится жертвой покушения, из которого парня спасает Лиэр с соратниками. К чему приведет встреча Луна и Лиэр, можно увидеть, если смотреть фильм «Новый кулак ярости» (1976) онлайн в сервисе Wink.



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