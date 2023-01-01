Молодой мастер (в переводе Гоблина) (фильм, 1980) смотреть онлайн

Сюжет

Классический боевик Джеки Чана, в котором он сыграл главную роль и исполнил саундтрек, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Братья Дракон и Тигр воспитывались мастером боевых искусств Тхинем. Его школа единоборств неоднократно выигрывала в соревновании «Танец тигра», где блистали и братья. В ходе очередного состязания выясняется, что Тигра переманил руководитель конкурирующей школы, и Тхинь отрекается от ученика. Изгнанный Тигр связывается с компанией, которая планирует освободить преступника по кличке Белый Веер. Дракон пытается спасти брата от дурного влияния, но по иронии судьбы попадает в руки полицейских, принявших его за Белого Веера. Наблюдать за развитием этой истории будет особенно интересно, если смотреть фильм «Молодой мастер» (1980) онлайн в переводе Гоблина на Wink.



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