Молодой мастер (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Культовый комедийный боевик Джеки Чана — о мастере боевых искусств, спасающем своего брата от коварных преступников. Дракон и Тигр — два сироты, которых воспитывал суровый, но справедливый мастер Тхинь из школы единоборств. На протяжении многих лет она побеждала в состязании «Танец тигра», что было ее основным источником дохода. Однажды Тигр падает с лестницы и получает травму, поэтому Дракону приходится взять в партнеры другого ученика. Во время турнира оказывается, что Тигра подкупил хозяин противоборствующей школы, чтобы тот выступал за ее команду. Ученики мастера Тхиня терпят страшное поражение, и тот с позором выгоняет Тигра. Парень снова начинает работать со своими новыми друзьями, которые на этот раз собираются освободить опасного преступника по прозвищу Белый Веер. Дракон отправляется в путешествие, чтобы спасти брата, но в дороге встречает полицейских, принявших его за того самого злодея, которого собрался вызволять Тигр. Сумеет ли главный герой выбраться из этой передряги, узнаете, когда будете смотреть фильм «Молодой мастер» (1980) онлайн в хорошем качестве на Wink.



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