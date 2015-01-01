Ип Ман 3 (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Мастеру Ип Ману снова приходится использовать вин-чун по прямому назначению, когда бандитская группировка пытается подмять под себя местную школу.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- УИРежиссёр
Уилсон
Ип
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ЛХАктриса
Линн
Хун
- МЧАктёр
Макс
Чжан
- МТАктёр
Майк
Тайсон
- ПТАктёр
Патрик
Там
- КНАктриса
Карена
Нг
- ЛЧАктёр
Луис
Чхён
- КЧАктёр
Кент
Чэн
- ЛКАктёр
Люн
Ка-Янь
- ДЧАктёр
Дэнни
Чань
- ЧТСценарист
Чан
Тай-Ли
- ДЛСценарист
Джилл
Люн
- ЭВСценарист
Эдмонд
Вон
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- КЦОператор
Кенни
Це
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи