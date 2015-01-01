Ип Ман 3
Wink
Фильмы
Ип Ман 3
9.52015, Yip Man 3
Боевики, Драмы100 мин18+
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Ип Ман 3 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Мастеру Ип Ману снова приходится использовать вин-чун по прямому назначению, когда бандитская группировка пытается подмять под себя местную школу.

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Информация

Страна
Гонконг, Китай
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ип Ман 3»

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