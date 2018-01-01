Наследие Ип Мана: Мастер Z
Wink
Фильмы
Наследие Ип Мана: Мастер Z
9.12018, Cheung Tin-Chi
Боевики103 мин18+
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Наследие Ип Мана: Мастер Z (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Чун Тин-Чи так и не оправился после поражения от Ип Мана. Какое-то время он ещe перебивался работой наeмника, а потом решил окончательно завязать с боевыми искусствами. Чун открывает продуктовую лавку на первом этаже своего дома в Гонконге и пытается спокойно вести бизнес, но конфликт с шайкой наркоторговцев вынуждает его участвовать в новых схватках.

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Информация

Страна
Гонконг, Китай
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наследие Ип Мана: Мастер Z»

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