9.12018, Cheung Tin-Chi
Боевики103 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Наследие Ип Мана: Мастер Z (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Чун Тин-Чи так и не оправился после поражения от Ип Мана. Какое-то время он ещe перебивался работой наeмника, а потом решил окончательно завязать с боевыми искусствами. Чун открывает продуктовую лавку на �первом этаже своего дома в Гонконге и пытается спокойно вести бизнес, но конфликт с шайкой наркоторговцев вынуждает его участвовать в новых схватках.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЮУРежиссёр
Юэнь
У-Пин
- МЧАктёр
Макс
Чжан
- Актёр
Дэйв
Батиста
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Тони
Джа
- КЧАктриса
Крисси
Чау
- КЧАктёр
Кевин
Чэн
- ШЯАктёр
Ши
Яньнэн
- ФКАктёр
Филип
Кюн
- АЛАктриса
Ада
Лю
- АПАктёр
Адам
Пак
- ЧТСценарист
Чан
Тай-Ли
- ЭВСценарист
Эдмонд
Вон
- РВПродюсер
Рэймонд
Вон
- ЭВПродюсер
Эдмонд
Вон
- ДЙПродюсер
Донни
Йен
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЭКМонтажёр
Эрик
Квон