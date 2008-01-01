Бронсон (Фильм, 2008 год) смотреть онлайн

Сюжет
Судьба легенды бандитской Британии — одного из самых жестоких заключенных. Том Харди в тюремной драме от режиссера «Драйва».
Еще будучи школьником, Майкл Гордон Питерсон из благополучной семьи вдруг осознает, что получает удовольствие, избивая одноклассников и даже учит�елей. В 1974 году в возрасте 19 лет юноша покупает дробовик и совершает первое преступление, за которое вскоре получает 7 лет заключения за решеткой. Однако и в тюрьме Питерсон продолжает в том же духе, с азартом издеваясь над другими заключенными и охранниками. Майкл, мечтавший о мировой славе, берет для своего альтер-эго прозвище «Чарльз Бронсон», и продолжает идти к «успеху». Преступник снова и снова зарабатывает себе увеличение срока, меняя тюрьмы одну за другой, и становится самым узнаваемым заключенным Британии.
Не терпится узнать, почему Майкл-Бронсон предпочел провести почти всю жизнь за решеткой? Включайте драму «Бронсон» — фильм в хорошем качестве и без рекламы доступен на нашем видеосервисе уже сейчас!
Бронсон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
- Режиссёр
Николас
Виндинг Рефн
- Актёр
Том
Харди
- МКАктёр
Мэтт
Кинг
- ДЛАктёр
Джеймс
Лэнс
- АБАктриса
Аманда
Бертон
- ДФАктёр
Джонни
Филлипс
- КААктриса
Келли
Адамс
- ЛЭАктёр
Луинг
Эндрюс
- КБАктриса
Кэти
Баркер
- ГБАктёр
Гордон
Браун
- МДАктёр
Марк
Девенпорт
- Сценарист
Николас
Виндинг Рефн
- ДХПродюсер
Дэниэл
Хансфорд
- ДЛХудожник
Джейн
Левик
- МНМонтажёр
Мэттью
Ньюман
- ЛСОператор
Ларри
Смит
- ДДКомпозитор
Джонни
Джуэл