Бронсон
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Бронсон

Бронсон (Фильм, 2008 год) смотреть онлайн

7.72008, Bronson
Боевики88 мин18+

Сюжет

Судьба легенды бандитской Британии — одного из самых жестоких заключенных. Том Харди в тюремной драме от режиссера «Драйва».

Еще будучи школьником, Майкл Гордон Питерсон из благополучной семьи вдруг осознает, что получает удовольствие, избивая одноклассников и даже учителей. В 1974 году в возрасте 19 лет юноша покупает дробовик и совершает первое преступление, за которое вскоре получает 7 лет заключения за решеткой. Однако и в тюрьме Питерсон продолжает в том же духе, с азартом издеваясь над другими заключенными и охранниками. Майкл, мечтавший о мировой славе, берет для своего альтер-эго прозвище «Чарльз Бронсон», и продолжает идти к «успеху». Преступник снова и снова зарабатывает себе увеличение срока, меняя тюрьмы одну за другой, и становится самым узнаваемым заключенным Британии.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb