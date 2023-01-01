Кулак ярости (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Искусный и быстрый, как молния, мастер восточных боевых искусств Чен Жен возвращается в свою бывшую школу, где его ждет страшная новость. Зверски убит глубоко почитаемый наставник, преподававший кунг-фу и карате. Действие фильма происходит в 1908 году в оккупированном японцами Шанхае. Нападени�е на школу и убийство учителя было организовано одной из японских школ бушидо. Зная, что власти и пальцем не пошевелят, чтобы привлечь преступников к ответственности, Чен Жен обрушивает на злодеев свой кулак ярости.



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