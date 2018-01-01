Фильмы и сериалы про инопланетян
Маленькие зелёные человечки — давно забытый штамп. На экране мы видим самых разных гостей из космоса: опасных, дружелюбных, могущественных и забавных. Они могут выглядеть как люди или быть совсем на нас не похожими. Выбирайте героев на свой вкус в коллекции фильмов и сериалов про пришельцев.
7.1
Засланец из космоса
2024, 97 мин
Бесплатно
7.4
Пришелец
2024, 73 мин
8.2
Мой сосед — пришелец
2024, 148 мин
4.8
Империя
2024, 105 мин
8.7
Пришельцы. Назад в будущее
2024, 117 мин
7.6
День спасения земли
2021, 91 мин
7.4
Лига супергероев
2022, 92 мин
8.0
Пришельцы
2022, 136 мин
6.0
До звезды
2023, 90 мин
7.0
Подруга с того света
2022, 79 мин
7.7
Теории заговора: НЛО
2020, 60 мин
7.9
Теории заговора: Пришельцы
2023, 59 мин
7.7
Миссия «НЛО»
2022, 110 мин
4.2
Чужой. Вторжение
2023, 70 мин
6.5
Оккупация
2019, 114 мин
Бесплатно
5.9
Война миров: Вторжение
2023, 83 мин
8.1
Инопланетянка
1984, 79 мин
Бесплатно
9.5
Жандарм и инопланетяне
1978, 87 мин
Бесплатно
6.4
Брат с другой планеты
1984, 109 мин
Бесплатно
6.9
Путешествие рок-пришельцев
1984, 95 мин
Бесплатно
7.7
Оккупация: Миссия «Дождь»
2020, 122 мин
Бесплатно
7.8
Скайлайн 3
2020, 109 мин
6.3
Джиу-джитсу: Битва за Землю
2020, 98 мин
6.3
За пределами Вселенной
2017, 88 мин
9.0
Притяжение
2017, 127 мин
Бесплатно
8.0
Чужие на районе
2011, 84 мин
8.7
Планета 51
2009, 86 мин
Бесплатно