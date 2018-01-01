Фильмы и сериалы про инопланетян
Wink
Все подборки
Фильмы и сериалы про инопланетян

Фильмы и сериалы про инопланетян

Маленькие зелёные человечки — давно забытый штамп. На экране мы видим самых разных гостей из космоса: опасных, дружелюбных, могущественных и забавных. Они могут выглядеть как люди или быть совсем на нас не похожими. Выбирайте героев на свой вкус в коллекции фильмов и сериалов про пришельцев.

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Засланец из космоса 2024
7.1

Засланец из космоса

2024, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пришелец 2024
7.4

Пришелец

2024, 73 мин
Постер к фильму Мой сосед — пришелец 2024
8.2

Мой сосед — пришелец

2024, 148 мин
Постер к фильму Империя 2024
4.8

Империя

2024, 105 мин
Постер к фильму Пришельцы. Назад в будущее 2024
8.7

Пришельцы. Назад в будущее

2024, 117 мин
Постер к фильму День спасения земли 2021
7.6

День спасения земли

2021, 91 мин
Постер к фильму Лига супергероев 2022
7.4

Лига супергероев

2022, 92 мин
Постер к фильму Пришельцы 2022
8.0

Пришельцы

2022, 136 мин
Постер к фильму До звезды 2023
6.0

До звезды

2023, 90 мин
Постер к фильму Подруга с того света 2022
7.0

Подруга с того света

2022, 79 мин
Постер к фильму Теории заговора: НЛО 2020
7.7

Теории заговора: НЛО

2020, 60 мин
Постер к фильму Теории заговора: Пришельцы 2023
7.9

Теории заговора: Пришельцы

2023, 59 мин
Постер к фильму Миссия «НЛО» 2022
7.7

Миссия «НЛО»

2022, 110 мин
Постер к фильму Чужой. Вторжение 2023
4.2

Чужой. Вторжение

2023, 70 мин
Постер к фильму Оккупация 2019
6.5

Оккупация

2019, 114 мин
Бесплатно
Постер к фильму Война миров: Вторжение 2023
5.9

Война миров: Вторжение

2023, 83 мин
Постер к фильму Инопланетянка 1984
8.1

Инопланетянка

1984, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жандарм и инопланетяне 1978
9.5

Жандарм и инопланетяне

1978, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Брат с другой планеты 1984
6.4

Брат с другой планеты

1984, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Путешествие рок-пришельцев 1984
6.9

Путешествие рок-пришельцев

1984, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Оккупация: Миссия «Дождь» 2020
7.7

Оккупация: Миссия «Дождь»

2020, 122 мин
Бесплатно
Постер к фильму Скайлайн 3 2020
7.8

Скайлайн 3

2020, 109 мин
Постер к фильму Джиу-джитсу: Битва за Землю 2020
6.3

Джиу-джитсу: Битва за Землю

2020, 98 мин
Постер к фильму За пределами Вселенной 2017
6.3

За пределами Вселенной

2017, 88 мин
Постер к фильму Притяжение 2017
9.0

Притяжение

2017, 127 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чужие на районе 2011
8.0

Чужие на районе

2011, 84 мин
Постер к фильму Планета 51 2009
8.7

Планета 51

2009, 86 мин
Бесплатно