Фильмы и сериалы про инопланетян

Маленькие зелёные человечки — давно забытый штамп. На экране мы видим самых разных гостей из космоса: опасных, дружелюбных, могущественных и забавных. Они могут выглядеть как люди или быть совсем на нас не похожими. Выбирайте героев на свой вкус в коллекции фильмов и сериалов про пришельцев.