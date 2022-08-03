6.51984, The Brother from Another Planet
Фантастика, Комедия109 мин18+
Брат с другой планеты (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Беглый раб с чужой планеты совершает вынужденную посадку на Земле. Не замечая в нем ничего необычного, люди принимают его за чернокожего бомжа, и вскоре молчаливый пришелец находит пристанище в Гарлеме, где устраивается на работу в салон игровых автоматов...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Сейлз
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- РКАктриса
Розанна
Картер
- РРАктёр
Рэй
Рамирез
- ИРАктёр
Ив
Рене
- ПРАктёр
Питер
Ричардсон
- ДЯАктриса
Джинни
Янг
- ДЭАктёр
Дэрил
Эдвардс
- СДАктёр
Стив
Джеймс
- ЛДАктёр
Леонард
Джексон
- БКАктёр
Билл
Коббс
- ДССценарист
Джон
Сейлз
- ПРПродюсер
Пегги
Райски
- МРПродюсер
Мэгги
Ренци
- СДХудожник
Стивен
Дж. Лайнуивер
- ДСМонтажёр
Джон
Сейлз
- ЭРОператор
Эрнест
Р. Дикерсон
- МДКомпозитор
Мейсон
Дэринг