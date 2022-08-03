Беглый раб с чужой планеты совершает вынужденную посадку на Земле. Не замечая в нем ничего необычного, люди принимают его за чернокожего бомжа, и вскоре молчаливый пришелец находит пристанище в Гарлеме, где устраивается на работу в салон игровых автоматов...

