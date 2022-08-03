Брат с другой планеты
Wink
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Брат с другой планеты
6.51984, The Brother from Another Planet
Фантастика, Комедия109 мин18+

Брат с другой планеты (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Беглый раб с чужой планеты совершает вынужденную посадку на Земле. Не замечая в нем ничего необычного, люди принимают его за чернокожего бомжа, и вскоре молчаливый пришелец находит пристанище в Гарлеме, где устраивается на работу в салон игровых автоматов...

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Брат с другой планеты»