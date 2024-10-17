Империя (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Захолустная рыбацкая деревня становится полем битвы между добрыми и злыми пришельцами. Фильм «Империя» — абсурдная фантастическая комедия Брюно Дюмона, получившая приз жюри Берлинского кинофестиваля.



Деревня Одрессель только на первый взгляд кажется ничем не примечательным местом на Опаловом берегу Франции. На самом деле местные жители стали вместилищем для космических сил добра и зла — «Единиц» и «Нулей», которые норовят вселиться в их тела. Два года назад у рыбака Джони родился сын, которому суждено было стать предводителем Тьмы и предвестником Апокалипсиса. За малышом уже охотятся Рыцари света, но предводитель Зла Вельзевул делает все, что в его силах, чтобы защитить своего Мессию.



Битвы на световых мечах, пародии на знаменитые космооперы и причудливая атмосфера маленькой французской деревушки ждут вас в комедии «Империя» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

