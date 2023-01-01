Чужой. Вторжение (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фильм «Чужой. Вторжение» (2023) — напряженный хоррор, в котором компания молодых людей оказывается в одном доме с инопланетным монстром.



Сюжет «Чужого. Вторжения» разворачивается вокруг неудачной вечеринки в честь дня рождения — гостям так скучно, что они решают взять себя на слабо и поплавать в бассейне соседей, которых нет дома. Случайно они проникают к ним в подвал и обнаруживают спрятанное инопланетное яйцо, которое вскоре вылупляется, и космический монстр с астероида созвездия Прометей оказывается в мире, где наконец-то можно поохотиться.



