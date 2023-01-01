Чужой. Вторжение (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Чужой. Вторжение» (2023) — напряженный хоррор, в котором компания молодых людей оказывается в одном доме с инопланетным монстром.
Сюжет «Чужого. Вторжения» разворачивается вокруг неудачной вечеринки в честь дня рождения — гостям так скучно, что они решают взять себя на слабо и поплавать в бассейне соседей, которых нет дома. Случайно они проникают к ним в подвал и обнаруживают спрятанное инопланетное яйцо, которое вскоре вылупляется, и космический монстр с астероида созвездия Прометей оказывается в мире, где наконец-то можно поохотиться.
Получится ли у людей противостоять инопланетному монстру?
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
- ФСРежиссёр
Фред
Сирл
- СТАктриса
Сара
Т. Коэн
- МКАктриса
Мэй
Келли
- БКАктёр
Бенжамин
Колборн
- НЛАктёр
Николай
Леон
- МБАктёр
Мэттью
Баунсгард
- РКАктёр
Ричард
Ковач
- БТАктёр
Бао
Тию
- КМСценарист
Крэйг
Маклири
- БХПродюсер
Бекка
Хирани
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ВЗАктриса дубляжа
Василисса
Зайцева
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- СЛАктёр дубляжа
Степан
Летковский
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ПБМонтажёр
Пьер
Би