Чужой. Вторжение (фильм, 2023) смотреть онлайн

Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение
4.22023, Alien Invasion
Ужасы, Фантастика70 мин18+
О фильме

Фильм «Чужой. Вторжение» (2023) — напряженный хоррор, в котором компания молодых людей оказывается в одном доме с инопланетным монстром.

Сюжет «Чужого. Вторжения» разворачивается вокруг неудачной вечеринки в честь дня рождения — гостям так скучно, что они решают взять себя на слабо и поплавать в бассейне соседей, которых нет дома. Случайно они проникают к ним в подвал и обнаруживают спрятанное инопланетное яйцо, которое вскоре вылупляется, и космический монстр с астероида созвездия Прометей оказывается в мире, где наконец-то можно поохотиться.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

2.9 КиноПоиск
1.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чужой. Вторжение»