Джиу-джитсу: Битва за Землю
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Джиу-джитсу: Битва за Землю
6.22020, Jiu Jitsu
Боевики, Фантастика98 мин18+
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Джиу-джитсу: Битва за Землю (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Каждые шесть лет древний орден мастеров джиу-джитсу сражается за Землю с расой безжалостных пришельцев из космоса. Так было тысячи лет, пока ветеран Джейк Барнс не потерпел поражение, и безопасность человечества оказалась под угрозой. Побитого и потерявшего сознание Джейка находят Уайли, Кюн и Харриган. Вместе они должны помочь Джейку набраться сил и остановить пришельца Бракса.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джиу-джитсу: Битва за Землю»

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