Джиу-джитсу: Битва за Землю (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Каждые шесть лет древний орден мастеров джиу-джитсу сражается за Землю с расой безжалостных пришельцев из космоса. Так было тысячи лет, пока ветеран Джейк Барнс не потерпел поражение, и безопасность ч�еловечества оказалась под угрозой. Побитого и потерявшего сознание Джейка находят Уайли, Кюн и Харриган. Вместе они должны помочь Джейку набраться сил и остановить пришельца Бракса.



Джиу-джитсу: Битва за Землю смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.