6.22020, Jiu Jitsu
Боевики, Фантастика98 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Джиу-джитсу: Битва за Землю (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Каждые шесть лет древний орден мастеров джиу-джитсу сражается за Землю с расой безжалостных пришельцев из космоса. Так было тысячи лет, пока ветеран Джейк Барнс не потерпел поражение, и безопасность ч�еловечества оказалась под угрозой. Побитого и потерявшего сознание Джейка находят Уайли, Кюн и Харриган. Вместе они должны помочь Джейку набраться сил и остановить пришельца Бракса.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ДЛРежиссёр
Димитри
Логотетис
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Рик
Юн
- МААктриса
Мари
Авгеропулос
- Актриса
Жужу
Чан
- Актёр
Тони
Джа
- МКАктёр
Маррезе
Крамп
- РТАктёр
Райан
Тарран
- ДСАктёр
Джун
Сэйситорн
- ДЛСценарист
Димитри
Логотетис
- ДМСценарист
Джим
МакГрат
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ДММонтажёр
Дэниэл
МакДональд
- АДКомпозитор
Адам
Дорн