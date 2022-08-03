Жандарм и инопланетяне (фильм, 1978) смотреть онлайн
9.51978, Le gendarme et les extra-terrestres
Фантастика, Криминал87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Все земные враги уже побеждены бесстрашным отрядом жандармов и их сержантом Крюшо. Осталось помериться силами с пришельцами, и они действительно высаживаются в окрестностях Сен-Тропе. Коварные существа принимают вид обычных людей, отличаясь от них только тем, что пьют масло и ржавеют от воды.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Фантастика, Криминал
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЖЖРежиссёр
Жан
Жиро
- Актёр
Луи
де Фюнес
- МГАктёр
Мишель
Галабрю
- МРАктёр
Морис
Риш
- ЖРАктёр
Жан-Пьер
Рамбаль
- ГГАктёр
Ги
Гроссо
- ММАктёр
Мишель
Модо
- ФРАктриса
Франс
Рюмийи
- ЖКАктёр
Жан-Роже
Коссимон
- МДАктёр
Марио
Давид
- ЖФАктёр
Жак
Франсуа
- РБСценарист
Ришар
Бальдуччи
- Сценарист
Луи
де Фюнес
- ЖБСценарист
Жерар
Бейту
- ЖБПродюсер
Жерар
Бейту
- Актёр дубляжа
Михаил
Глузский
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ОГАктёр дубляжа
Олег
Голубицкий
- ЖКХудожник
Жак
Коттин
- МЛМонтажёр
Мишель
Левин
- МГОператор
Марсель
Гриньон
- РЛКомпозитор
Раймон
Лефевр