Жандарм и инопланетяне
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Жандарм и инопланетяне

Жандарм и инопланетяне (фильм, 1978) смотреть онлайн

9.51978, Le gendarme et les extra-terrestres
Фантастика, Криминал87 мин18+

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О фильме

Все земные враги уже побеждены бесстрашным отрядом жандармов и их сержантом Крюшо. Осталось помериться силами с пришельцами, и они действительно высаживаются в окрестностях Сен-Тропе. Коварные существа принимают вид обычных людей, отличаясь от них только тем, что пьют масло и ржавеют от воды.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фантастика, Криминал
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жандарм и инопланетяне»