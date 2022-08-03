Жандарм и инопланетяне (фильм, 1978) смотреть онлайн

Все земные враги уже побеждены бесстрашным отрядом жандармов и их сержантом Крюшо. Осталось помериться силами с пришельцами, и они действительно высаживаются в окрестностях Сен-Тропе. Коварные существа принимают вид обычных людей, отличаясь от них только тем, что пьют масло и ржавеют от воды.

