Wink
Жан-Пьер Рамбаль
Жан-Пьер Рамбаль

Жан-Пьер Рамбаль

Jean-Pierre Rambal

Дата рождения
13 сентября 1931 г. (70 лет)
Дата смерти
18 сентября 2001 г.

Фильмография