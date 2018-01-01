Фильмы и сериалы про футбол
Футбол — самый популярный вид спорта в мире. Собрали в одной коллекции лучшие игровые и документальные фильмы и сериалы по теме.

Постер к фильму Пеле: Король игры 2023
9.1

Пеле: Король игры

2023, 44 мин
Бесплатно
Постер к фильму Килиан Мбаппе: Восходящая звезда 2023
8.9

Килиан Мбаппе: Восходящая звезда

2023, 43 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лионель 2023
8.9

Лионель

2023, 87 мин
Постер к фильму Тош 2022
8.4

Тош

2022, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Полные отморозки 2022
7.2

Полные отморозки

2022, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Разная слава Дэвида Бекхэма 2022
9.0

Разная слава Дэвида Бекхэма

2022, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Футболист на всю голову 2022
8.0

Футболист на всю голову

2022, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Абсолют 2022
9.1

Абсолют

2022, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Одиннадцать молчаливых мужчин 2021
9.0

Одиннадцать молчаливых мужчин

2021, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я — Златан 2021
8.7

Я — Златан

2021, 97 мин
Постер к фильму Марадона: Лучший за всю историю 2021
8.8

Марадона: Лучший за всю историю

2021, 52 мин
Бесплатно
Постер к фильму Великий «Юнайтед» 2021
8.9

Великий «Юнайтед»

2021, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зенит-2008. Победная песня 2021
9.2

Зенит-2008. Победная песня

2021, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Манчестер Юнайтед: Путь к славе 2020
8.9

Манчестер Юнайтед: Путь к славе

2020, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лионель Месси: Величайший 2020
8.7

Лионель Месси: Величайший

2020, 54 мин
Бесплатно
Постер к фильму Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый 2020
9.1

Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый

2020, 62 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дикая лига 2019
8.7

Дикая лига

2019, 106 мин
Постер к фильму Диего Марадона 2019
8.7

Диего Марадона

2019, 124 мин
Постер к фильму Лев Яшин. Вратарь моей мечты 2019
9.0

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

2019, 111 мин
Постер к фильму Пеле: Рождение легенды 2016
9.7

Пеле: Рождение легенды

2016, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Команда мечты 2016
8.9

Команда мечты

2016, 92 мин
Постер к фильму Эластико 2016
8.8

Эластико

2016, 81 мин
Постер к фильму Коробка 2015
9.2

Коробка

2015, 96 мин
Постер к фильму Бока Хуниорс 2015
8.3

Бока Хуниорс

2015, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Андердог 2015
8.7

Андердог

2015, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Околофутбола 2013
9.3

Околофутбола

2013, 92 мин
Постер к фильму Мужчина нарасхват 2012
8.8

Мужчина нарасхват

2012, 101 мин
Постер к фильму Выкрутасы 2010
9.4

Выкрутасы

2010, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Играй, как Бекхэм 2002
8.9

Играй, как Бекхэм

2002, 107 мин