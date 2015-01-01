Андердог (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.72015, Sommeren '92
Драмы, Комедии89 мин18+
Сюжет
Тренер датской сборной по футболу Рикард Мeллер Нильсен пытается внедрить новую тактику игры. Футболисты не понимают, чего он добивается. Журналисты критически настроены к нему. В итоге Дания не получает путeвку в финальную стадию чемпионата Европы. Но летом 1992-го года судьба неожиданно преподносит ему ещe один шанс...
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Информация
СтранаВеликобритания, Дания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КБРежиссёр
Каспер
Барфоэд
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ХЕАктёр
Хеннинг
Енсен
- МБАктёр
Миккель
Боэ Фёльсгор
- СБАктёр
Сирон
Бьёрн Мелвиль
- ЭСАктёр
Эсбен
Смед
- ГДАктёр
Густав
Дюэкьер Гис
- ЙЛАктёр
Йон
Ланге
- Актёр
Эллан
Хайд
- ЙЛАктёр
Йоханнес
Лассен
- МВАктёр
Мортен
Ванг Симонсен
- КБСценарист
Каспер
Барфоэд
- НБПродюсер
Нина
Бисгор
- Продюсер
Крис
Тикье
- СГПродюсер
Санне
Глэссель
- ЖБХудожник
Жиль
Балабо
- ААМонтажёр
Андерс
Альбьерг Кристиансен
- МЗОператор
Марсель
Зискинд
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос