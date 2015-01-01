Андердог
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Андердог

Андердог (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.72015, Sommeren '92
Драмы, Комедии89 мин18+

Сюжет

Тренер датской сборной по футболу Рикард Мeллер Нильсен пытается внедрить новую тактику игры. Футболисты не понимают, чего он добивается. Журналисты критически настроены к нему. В итоге Дания не получает путeвку в финальную стадию чемпионата Европы. Но летом 1992-го года судьба неожиданно преподносит ему ещe один шанс...

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Информация

Страна
Великобритания, Дания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Андердог»

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