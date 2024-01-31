Футболист на всю голову (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Футболист-разгильдяй пытается поправить имидж, став примерным отцом для своего внезапно обретенного сына. Отвязная спортивная комедия из Чехии.



Лави — талантливый футболист, но совершенно безрассудный и незрелый человек. Завсегдатай стрип-баров, он собирается остепениться, женившись на Люси, но ему удается испортить свадьбу. Сразу после церемонии женщина, с которой у Лави 9 лет назад была мимолетная связь, заявляется к молодоженам и предъявляет футболисту 8-летнего сына. Шокированная Люси сбегает от новоиспеченного мужа, а он решает вернуть ее расположение, доказав, что может быть ответственным отцом. Лави начинает общаться с мальчиком, который зачастую кажется более взрослым, чем он, а также получает новый карьерный вызов.



Сумеет ли герой доказать свою состоятельность как отец и спортсмен, покажет «Футболист на всю голову».


