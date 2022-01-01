Полные отморозки (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Отчаянные футбольные фанаты идут на все, чтобы оказаться на финале Чемпионата мира в Москве. Отвязная экшен-комедия из Хорватии.



На дворе 2018 год. Бывший зэк Золя с двумя друзьями хотят ограбить несколько магазинов, чтобы у них хватило денег на путешествие до Москвы. Там должен пройти финальный матч Чемпионата мира по футболу, где будет выступать сборная Хорватии, на этот раз показавшая себя особенно хорошо. Но ограбление очередной заправки идет не по плану, и приятели привлекают внимание полицейского. В ходе погони веселая компания разбивает автомобиль и через лес пересекает границу с Боснией. Но приключения только начинаются: забравшись в случайный грузовик, друзья оказываются среди сумасшедших террористов.



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