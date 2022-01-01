Полные отморозки (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отчаянные футбольные фанаты идут на все, чтобы оказаться на финале Чемпионата мира в Москве. Отвязная экшен-комедия из Хорватии.
На дворе 2018 год. Бывший зэк Золя с двумя друзьями хотят ограбить несколько магазинов, чтобы у них хватило денег на путешествие до Москвы. Там должен пройти финальный матч Чемпионата мира по футболу, где будет выступать сборная Хорватии, на этот раз показавшая себя особенно хорошо. Но ограбление очередной заправки идет не по плану, и приятели привлекают внимание полицейского. В ходе погони веселая компания разбивает автомобиль и через лес пересекает границу с Боснией. Но приключения только начинаются: забравшись в случайный грузовик, друзья оказываются среди сумасшедших террористов.
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Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Дарио
Лоняк
- АЛАктёр
Ален
Ливерич
- БЯАктёр
Бранко
Янкович
- БПАктёр
Борко
Перич
- ДААктёр
Деян
Ачимович
- МЮАктриса
Майя
Юрич
- ССАктёр
Славко
Собин
- МЮАктёр
Миле
Юришич
- НМАктёр
Норман
Махтумович
- ДКАктёр
Дамир
Кустура
- ИОАктёр
Иван
Ожегович
- ИБСценарист
Иво
Баленович
- ВГСценарист
Велимир
Гргич
- ДЛСценарист
Дарио
Лоняк
- ИППродюсер
Иозе
Патляк
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- МПОператор
Мирко
Пивсевич
- БПКомпозитор
Боян
Петкович